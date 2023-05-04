إزالة المباني المخالفة بحرم السكة الحديد في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت، الأربعاء، قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى مدينة زليتن.

وتباشر القوة مهامها في إزالة وهدم المباني المخالفة الموجودة بحرم السكة الحديد، وتستمر هذه الأعمال وصولا إلى منطقة الهيشة غرب مدينة سرت بناء على تعليمات النائب العام، وفق بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

- إزالة تعديات على أراض للدولة في زليتن

- إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إزالة تعديات وفتح مسارات داخل مشروع الدافنية الزراعي في زليتن.

ونفذت دوريات إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أعمال الإزالة، بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية زليتن ومسؤول الزراعة، حسب بيان الوزارة. وجرى إزالة المباني المخالفة على أراض بمشروع الدافنية تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا، وأرجعت ملكيتها إلى الدولة.

قوة من إدارة إنفاذ القانون تصل زليتن، 4 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

قوة من إدارة إنفاذ القانون تصل زليتن، 4 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

قوة من إدارة إنفاذ القانون تصل زليتن، 4 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)