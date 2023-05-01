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الدبيبة يوجه رسالة للعمال في عيدهم السنوي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 10:37 مساء
الدبيبة يوجه رسالة للعمال في عيدهم السنوي
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رسالة للعمال في عيدهم السنوي، مشددًا على الاستمرار في دعمهم، وأنهم «في سلّم أولويات عمل الحكومة».

وكتب الدبيبة، عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين: «أهنئ عمال ليبيا بمناسبة عيد العمال السنوي»، متابعًا: «إننا نشدّ على أيديكم، ونثمن مجهوداتكم في النهوض ببلدنا الغالي ليبيا. ولتعلموا أننا مستمرون في تقديم الدعم لكم، وأنكم في سلّم أولويات عمل الحكومة، فأنتم صناع المستقبل».

الدبيبة يكرم عاملين في شركات الخدمات العامة
وفي سياق متصل، كرّم الدبيبة عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة بعدة مدن ليبية، من ليبيين ومغتربين، بمناسبة العيد العالمي للعمال.

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احتفالية بمجمع الحديد والصلب بمناسبة عيد العمال
وفي وقت سابق اليوم، نظم مجمع الحديد والصلب في مدينة مصراتة، احتفالية بالمناسبة، بحضور وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد وعدد من المسؤولين ووكلاء الجهات الرسمية. كما هنأت مؤسسات حكومية العمال بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو.

ويُعد الأول من مايو يوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم على الأقل، ما يمثل 67% على الأقل من سكان العالم، وتحتفل سيرلانكا بهذا العيد في السابع من مايو والمملكة المتحدة في أول اثنين من الشهر نفسه ونيوزيلندا في رابع اثنين من شهر أكتوبر، وتخصص الولايات المتحدة وكندا أول اثنين من شهر سبتمبر لهذا العيد، أما اليابان وأفغانستان وإيران وبعض الولايات الهندية فتحتفل بالعيد في أول مايو، وتشهد غالبية الدول في عيد العمال تظاهرات تنظمها النقابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى تجمعات احتفالية.

الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة يكرم عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة، الإثنين 1 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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