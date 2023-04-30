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ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 09:02 صباحا
ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح في صبراتة
المتهمون الثلاثة عقب القبض عليهم في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
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أعلنت مديرية أمن صبراتة القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح. 

سطو مسلح في صبراتة
وأشارت المديرية في بيان إلى «تلقي بلاغ بشأن قيام أشخاص بالسطو المسلح على أحد المواطنين جنوب المدينة صباح أمس السبت». وأشار المصدر إلى أن المتهمين كانوا على متن المركبة التي استخدمت في الواقعة وجرى ضبطها أيضا، واتخذت جميع الاجراءات القانونية حيالهم.

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على صعيد آخر، أعلنت مديرية أمن صبراتة، الأحد، القبض على ثلاثة متهمين أساسيين في مقتل مواطن خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة النهضة.

وتوفي المواطن جراء تعرضه لإطلاق نار خلال مشاجرة مع آخرين في منطقة الهضبة، وإثر ذلك وجه مدير الأمن جميع وحدات التحري والقبض بمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بضرورة ضبط كل من كانت له علاقة بالواقعة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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