باشاغا يحيي ذكرى معركة القرضابية

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، الذكرى 108 لمعركة القرضابية الشهيرة، مثنيًا على نضال الأجداد ضد عدو الوطن، ووصف المعركة بـ«الموروث المشرف».

وغرد باشاغا عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «تحل علينا اليوم ذكرى معركة القرضابية حيث تلاحم وتآخى الأجداد ضد عدو الوطن، وتكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال».

وأضاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب: «لا زلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة».

- اليوم الذكرى 108 لمعركة القرضابية

- سرت تستعد للاحتفال بذكرى معركة القرضابية

- اجتماع موسع لبحث الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القرضابية بسرت

ليبيا تحيي ذكرى معركة القرضابية

وتحيي ليبيا، اليوم السبت، الذكرى 108 لمعركة القرضابية الشهيرة، التي تعتبر معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد.

كما تعرف معركة القرضابية بـ«معركة الوحدة الوطنية»، إذ شاركت فيها جميع القبائل الليبية، كما شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية.

وعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية، الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915 الذي وقعت فيه المعركة، لم يبقَ في يد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.