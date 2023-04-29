اليوم الذكرى 108 لمعركة القرضابية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تحيي ليبيا اليوم السبت الذكرى 108 لمعركة القرضابية الشهيرة.



وتعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد، كما أنها تعرف بـ«معركة الوحدة الوطنية»، إذ شاركت فيها جميع القبائل الليبية، كما شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية.

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عقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية، الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915 الذي وقعت فيه المعركة، لم يبقَ في يد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.