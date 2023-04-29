حكومة الدبيبة: الأحد والإثنين عطلة عيد العمال

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أن يكون يوم الإثنين عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال في المؤسسات والمرافق العامة كافة، على أن تراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.



كما قرر الدبيبة أن يكون يوم الأحد إجازة لجميع الجهات السابقة، على أن تخصم من الإجازة السنوية للموظف.

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