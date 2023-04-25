وكالة «موديز» توضح تأثير الحرب في السودان على اقتصاد ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من العواقب الاقتصادية طويلة المدى على دول الجوار جراء الخطر المتزايد للاشتباكات المتواصلة في السودان، لكن ليبيا كانت بمنأى عن الخطر وفق تصنيف الوكالة.

وسارعت وكالة التصنيف ومقرها نيويورك إلى التحذير من العواقب الاقتصادية لأعمال العنف في السودان، وقالت «موديز»، إنه «إذا انحدر الصراع إلى حرب أهلية طويلة الأمد، فإن تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية سيكون له عواقب اقتصادية طويلة المدى وتراجع جودة أصول البنوك متعددة الأطراف في السودان، إلى جانب ارتفاع القروض المتعثرة والسيولة».

تأثير امتداد الحرب في السودان إلى البلدان المجاورة

ولفتت إلى أن أي امتداد للصراع إلى البلدان المجاورة أو تدهور عام في البيئة الأمنية للمنطقة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف ذات التركيز الأعلى على قروض في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.

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وتعد ليبيا من سبع دول مجاورة للسودان، وهي مصر وإثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا وجنوب السودان التي انفصلت العام 2011 واستحوذت على 75% من موارد الخرطوم النفطية.

وخلفت الحرب المندلعة منذ 15 أبريل في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ويحذر مراقبون من تسبب الأوضاع في السودان في اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد أو تقسيم الدولة العربية الأفريقية إلى قطاعات متنافسة.

المشاكل الاقتصادية في السودان

وفي هذا السياق ترى وكالة «أسوشيتد برس» أن المشاكل الاقتصادية في السودان تتيح فرصة للدول الغربية لاستخدام العقوبات الاقتصادية للضغط على الجانبين المتحاربين، لكن الجماعات المسلحة تؤثر من خلال التجارة السرية في المعادن النادرة أو الموارد الطبيعية الأخرى.

وأوضحت الوكالة الأميركية أن حميدتي يمتلك أصولًا ضخمة من الماشية وهو منخرط كذلك في عمليات تعدين الذهب، ويعتقد أيضًا أنه تلقى تمويلًا جيدًا من دول الخليج مقابل خدمة قوات الدعم السريع في اليمن.