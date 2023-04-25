  • Alwasat News
Atwasat

وكالة «موديز» توضح تأثير الحرب في السودان على اقتصاد ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 05:29 مساء
وكالة «موديز» توضح تأثير الحرب في السودان على اقتصاد ليبيا
فارون من قتال الشوارع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، جنوب الخرطوم في 21 إبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من العواقب الاقتصادية طويلة المدى على دول الجوار جراء الخطر المتزايد للاشتباكات المتواصلة في السودان، لكن ليبيا كانت بمنأى عن الخطر وفق تصنيف الوكالة.

وسارعت وكالة التصنيف ومقرها نيويورك إلى التحذير من العواقب الاقتصادية لأعمال العنف في السودان، وقالت «موديز»، إنه «إذا انحدر الصراع إلى حرب أهلية طويلة الأمد، فإن تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية سيكون له عواقب اقتصادية طويلة المدى وتراجع جودة أصول البنوك متعددة الأطراف في السودان، إلى جانب ارتفاع القروض المتعثرة والسيولة».

تأثير امتداد الحرب في السودان إلى البلدان المجاورة
ولفتت إلى أن أي امتداد للصراع إلى البلدان المجاورة أو تدهور عام في البيئة الأمنية للمنطقة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف ذات التركيز الأعلى على قروض في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.

- غوتيريس يحذر: النزاع في السودان قد «يمتد إلى كامل المنطقة»
- أسوشيتد برس: معطيات اشتباكات السودان «وصفة» مشابهة لما حدث في ليبيا
- بما فيها ليبيا.. تقرير أميركي يرصد مخاوف «جيران السودان» من تحديات عبر الحدود
- جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب

وتعد ليبيا من سبع دول مجاورة للسودان، وهي مصر وإثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا وجنوب السودان التي انفصلت العام 2011 واستحوذت على 75% من موارد الخرطوم النفطية.

وخلفت الحرب المندلعة منذ 15 أبريل في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ويحذر مراقبون من تسبب الأوضاع في السودان في اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد أو تقسيم الدولة العربية الأفريقية إلى قطاعات متنافسة.

المشاكل الاقتصادية في السودان
وفي هذا السياق ترى وكالة «أسوشيتد برس» أن المشاكل الاقتصادية في السودان تتيح فرصة للدول الغربية لاستخدام العقوبات الاقتصادية للضغط على الجانبين المتحاربين، لكن الجماعات المسلحة تؤثر من خلال التجارة السرية في المعادن النادرة أو الموارد الطبيعية الأخرى.

وأوضحت الوكالة الأميركية أن حميدتي يمتلك أصولًا ضخمة من الماشية وهو منخرط كذلك في عمليات تعدين الذهب، ويعتقد أيضًا أنه تلقى تمويلًا جيدًا من دول الخليج مقابل خدمة قوات الدعم السريع في اليمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
اليوم.. بدء إجراءات المحاكمة المدنية لترامب في قضية اغتصاب صحفية

اليوم.. بدء إجراءات المحاكمة المدنية لترامب في قضية اغتصاب صحفية
«نتفليكس» تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية

«نتفليكس» تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية
الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك الزاوية

الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك ...
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟

شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي

شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان

حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان
«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها

«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها
ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو

ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بن قدارة يشيد بجهود فرق إطفاء شركات النفط في إخماد حريق بواحة جالو
بن قدارة يشيد بجهود فرق إطفاء شركات النفط في إخماد حريق بواحة ...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على أقصى الساحل الشرقي الليلة بسبب الضباب
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على أقصى الساحل الشرقي الليلة بسبب ...
ضبط 3 أشخاص يتعاطون المخدرات داخل سيارتين في بنغازي
ضبط 3 أشخاص يتعاطون المخدرات داخل سيارتين في بنغازي
«الاقتصاد» تصدر توجيها بشأن «مسدسات الخرز»
«الاقتصاد» تصدر توجيها بشأن «مسدسات الخرز»
شركة الكهرباء: استمرار صيانة أسلاك خط «السلوم - طبرق»
شركة الكهرباء: استمرار صيانة أسلاك خط «السلوم - طبرق»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
حكومة الوحدة تعلن وصول أفراد الجالية القادمين من السودان إلى طرابلس الليلة
حكومة الوحدة تعلن وصول أفراد الجالية القادمين من السودان إلى......
السفارة الليبية بالسودان تنجح في الاتصال بمواطنين عالقين بالخرطوم
السفارة الليبية بالسودان تنجح في الاتصال بمواطنين عالقين ......
وكالة «موديز» توضح تأثير الحرب في السودان على اقتصاد ليبيا
وكالة «موديز» توضح تأثير الحرب في السودان على اقتصاد ليبيا...
شركة الكهرباء: استمرار صيانة أسلاك خط «السلوم - طبرق»
شركة الكهرباء: استمرار صيانة أسلاك خط «السلوم - طبرق»...
«الاقتصاد» تصدر توجيها بشأن «مسدسات الخرز»
«الاقتصاد» تصدر توجيها بشأن «مسدسات الخرز»...
المزيد