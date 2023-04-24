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غوتيريس يحذر: النزاع في السودان قد «يمتد إلى كامل المنطقة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 04:55 مساء
غوتيريس يحذر: النزاع في السودان قد «يمتد إلى كامل المنطقة»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين قد «تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها».

وقال «علينا جميعًا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية» مجددًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بحسب «فرانس برس».

تواصلت الإثنين عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان، حيث تقترب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع من يومها العاشر، في غياب أي أفق لإنهاء الاشتباكات.

 استمرار المعارك ودوي الانفجارات في الخرطوم
ومع استمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في الخرطوم ومدن أخرى، تمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأدت المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 إأبريل، لمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة للضحايا. وأعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التكتل تمكّن من إجلاء ألف من رعاياه من السودان.

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وأوضح لصحفيين الإثنين، «كانت عملية معقدة وناجحة»، مؤكدا أن 21 دبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أخرجوا، فيما غادر سفير الاتحاد الأوروبي الخرطوم، وانتقل إلى منطقة أخرى من السودان.

«يستحيل تنظيم عملية إجلاء أكبر»
ووجّه بوريل الشكر الى فرنسا التي تقود منذ الأحد عمليات إجلاء جوية الى جيبوتي، باستخدام طائرات عسكرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين، أنها أجلت الى الآن نحو 400 من رعاياها وحملة جنسيات أخرى، موضحة أن «هذه الرحلات سمحت بإجلاء 388 شخصا بينهم مواطنون فرنسيون أعربوا عن رغبتهم بذلك، فضلا عن عدد كبير من رعايا دول أخرى، أوروبيون خصوصا فضلا عن أفارقة ومن القارة الأميركية وآسيا».

 الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا يجلون مواطينهم
وحمل من جرى إجلاؤهم جنسيات كلّ من ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا واليونان والمجر والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وجنوب أفريقيا وبوروندي وإثيوبيا وليسوتو والمغرب وناميبيا والنيجر وأوغندا ورواندا، فضلا عن السودان والولايات المتحدة وكندا والهند واليابان والفيليبين.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع تسارعا في عمليات الإجلاء، ونفذتها دول عدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وأكدت لندن على لسان ناطق باسم الحكومة، أن قواتها المسلحة «استفادت من نافذة فرصة ضيّقة» لإنجاز الإجلاء، مشيرا إلى أنه «في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة في الخرطوم وإغلاق مطارها الرئيسي» بسبب ذلك منذ اليوم الأول لاندلاع المعارك، «يستحيل تنظيم عملية إجلاء أكبر» في الوقت الراهن.

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