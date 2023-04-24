الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي، مساء اليوم الإثنين، إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء الاشتباكات التي اندلعت في مدخل مدينة الزاوية ليل أمس الأحد.

وقالت الجمعية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر في مدينة الزاوية تدخل لتقديم المساعدة للعائلات العالقة بمنطقة الاشتباك التي شهدتها المدينة ليلة الأمس، حيث جرى إخلاء 20 عائلة عالقة في مناطق الاشتباك، وإسعاف 6 جرحى، وانتشال 4 جثث.

الهلال الأحمر: متطوعي الجمعية سوا هدفًا

وأوضح أن المدينة تشهد هذه الساعات توقفًا للاشتباكات المسلحة، لافتا إلى أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي والمدنيين ليسوا هدفًا، وهو ما يؤكده القانون الدولي الإنساني.

وتشهد مدينة الزاوية بين الحين والآخر اشتباكات بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة، ومنها التي دارت في منطقة المطرد نهاية فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما يدعى أنور يحيى من قبيلة أولاد أبوحميرة، وإصابة اثنين آخرين.

فرق الهلال الأحمر الليبي تشارك في تقديم المساعدة بمنطقة الاشتباك التي شهدتها الزاوية (صفحة الجمعية على فيسبوك)

فرق الهلال الأحمر الليبي تشارك في تقديم المساعدة بمنطقة الاشتباك التي شهدتها الزاوية (صفحة الجمعية على فيسبوك)