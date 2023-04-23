ضبط مهاجرين بينهم نساء وأطفال محتجزين بأحد الأوكار في أم الأرانب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سرية الاستطلاع بالكتيبة «676 مشاة» التابعة للقيادة العامة في أم الأرانب جنوب غرب ليبيا، ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا محتجزين بأحد الأوكار في المنطقة.

وأوضحت السرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المهاجرين جرى ضبطهم خلال مداهمة وكر يجري بداخله تجميع المهاجرين غير الشرعيين، عقب تأكدها من معلومات وردت إليها بالخصوص.

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وذكرت السرية أن المداهمة جرت صباح يوم الجمعة، وجرى «ضبط عدد من المهاجرين من جنسيات نيجيرية منهم نساء وأطفال كانوا محتجزين».

كما أكدت السرية نقل المهاجرين المضبوطين إلى مقرها لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، منوهة بأنه سيجري إحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة للاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المهاجرون الذين كانوا محتجزين في أحد الأوكار في أم الأرانب. (سرية الاستطلاع بالكتيبة 676 مشاة)