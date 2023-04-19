ضبط 30 مهاجرا و3 مهربين خلال مداهمة مخزن في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط 30 مهاجرا غير شرعي وثلاثة مهربين خلال مداهمة مخزن لاحتجاز المهاجرين بضواحي المدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة بعدما اشتبهت دورية متجولة تابعة لقسم البحث الجنائي بالمديرية بسيارة نوع «هونداي ألنترا» ولاحقتها حتى دخولها مزرعة بضواحي طبرق بالقرب من منطقة باب الزيتون، يشتبه في كونها مخزنا لاحتجاز مهاجرين، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات، داهمت دوريات قسم البحث الجنائي المزرعة، وتبين أنها تستغل كمخزن احتجاز للمهاجرين وتحتوي على عدد كبير منهم. وأسفرت المداهمة عن ضبط ثلاثة مهربين و30 مهاجرا من الجنسية المصرية كانوا في انتظار نقلهم عبر البحر بزوارق إلى أوروبا.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة باقي المهربين ومن ثم القبض عليهم.

مهاجرون جرى ضبطهم في طبرق، 18 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)