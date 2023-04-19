  • Alwasat News
Atwasat

ضبط 30 مهاجرا و3 مهربين خلال مداهمة مخزن في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 05:05 مساء
ضبط 30 مهاجرا و3 مهربين خلال مداهمة مخزن في طبرق
مهاجرون جرى ضبطهم في طبرق، 18 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط 30 مهاجرا غير شرعي وثلاثة مهربين خلال مداهمة مخزن لاحتجاز المهاجرين بضواحي المدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة بعدما اشتبهت دورية متجولة تابعة لقسم البحث الجنائي بالمديرية بسيارة نوع «هونداي ألنترا» ولاحقتها حتى دخولها مزرعة بضواحي طبرق بالقرب من منطقة باب الزيتون، يشتبه في كونها مخزنا لاحتجاز مهاجرين، وفق بيان صادر عن المديرية.

- إنقاذ أكثر من 90 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا
- تقرير أممي .. 1 من كل 5 مهاجرين في ليبيا وجدوا عملا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
- «آكي»: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

وبعد التأكد من صحة المعلومات، داهمت دوريات قسم البحث الجنائي المزرعة، وتبين أنها تستغل كمخزن احتجاز للمهاجرين وتحتوي على عدد كبير منهم. وأسفرت المداهمة عن ضبط ثلاثة مهربين و30 مهاجرا من الجنسية المصرية كانوا في انتظار نقلهم عبر البحر بزوارق إلى أوروبا.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة باقي المهربين ومن ثم القبض عليهم.

مهاجرون جرى ضبطهم في طبرق، 18 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)
مهاجرون جرى ضبطهم في طبرق، 18 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صورة «سودومنيجيا: ذي الكتريشن» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة

صورة «سودومنيجيا: ذي الكتريشن» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس
«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره
الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية

الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية
«أفضل شيف» | الحلقة (14)

«أفضل شيف» | الحلقة (14)
«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح

«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح
كاريكاتير خيري - زكاة الفطر

كاريكاتير خيري - زكاة الفطر
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا

الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011

السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل

«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء ترسل شحنة زيوت إلى محطة شمال بنغازي
شركة الكهرباء ترسل شحنة زيوت إلى محطة شمال بنغازي
ضبط مطلوب في قضايا سرقة واعتداء بالخمس
ضبط مطلوب في قضايا سرقة واعتداء بالخمس
ضبط متورط في مهاجمة وحدة مرور بصبراتة
ضبط متورط في مهاجمة وحدة مرور بصبراتة
نورلاند: الوساطة الأممية مقترنة بإرادة صادقة من القادة الليبيين «مفتاح» الانتخابات
نورلاند: الوساطة الأممية مقترنة بإرادة صادقة من القادة الليبيين ...
ضبط 5 مهاجرين حاولوا الفرار من نقطة الإنزال بميناء طرابلس
ضبط 5 مهاجرين حاولوا الفرار من نقطة الإنزال بميناء طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة ......
المزيد
ضبط 3 وافدين متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي
ضبط 3 وافدين متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في بنغازي...
ضبط 30 مهاجرا و3 مهربين خلال مداهمة مخزن في طبرق
ضبط 30 مهاجرا و3 مهربين خلال مداهمة مخزن في طبرق...
حادث سير بمنطقة وادي الشاطئ
حادث سير بمنطقة وادي الشاطئ...
ضبط 5 مهاجرين حاولوا الفرار من نقطة الإنزال بميناء طرابلس
ضبط 5 مهاجرين حاولوا الفرار من نقطة الإنزال بميناء طرابلس...
نورلاند: الوساطة الأممية مقترنة بإرادة صادقة من القادة الليبيين «مفتاح» الانتخابات
نورلاند: الوساطة الأممية مقترنة بإرادة صادقة من القادة ......
المزيد