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«آكي»: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 04:20 مساء
«آكي»: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
سفينة «جيو بارينتس» التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود. (آكي)
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أنقذت سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «إس أو إس المتوسط» 84 مهاجرا، من بينهم 58 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، مصادر أمنية إيطالية.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المصادر قولها إن «المهاجرين كانوا على زورق محمل فوق طاقته»، مبينة أن «الكادر الصحي العامل على متن السفينة، يعتني بالناجين، الذين تظهر على عديد منهم علامات الجفاف وانخفاض درجة حرارة الجسم».

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من ناحية أخرى، تبحر متجهة نحو الشمال، سفينة «جيو بارينتس» التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وهي تقل على متنها 48 مهاجرا، بينهم تسعة قاصرين، جرى إنقاذهم، أمس الإثنين، في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

وأكدت «أطباء بلا حدود» أمس، أن الحكومة الإيطالية خصصت «ميناء مدينة أنكونا (مقاطعة ماركي- شمال الوسط) لإنزال المهاجرين الذين أنقذتهم»، موضحة أن «الأمر يعني خمسة أيام من الإبحار بعيدا عن المكان الموجودين فيه حاليا».

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