ضبط 5 مهاجرين حاولوا الفرار من نقطة الإنزال بميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على خمسة مهاجرين غير شرعيين عقب محاولتهم الفرار من نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري.

وتمكن أعضاء مديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري والأجهزة الأمنية المكلفة بالمنفذ من ضبط المهاجرين الخمسة، وكان جهاز حرس السواحل قد انتشلهم من عرض البحر وجلبهم لنقطة الإنزال بالميناء، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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ومطلع الشهر الجاري، أعلنت منظمة «إس أو إس ميديترانيه» الإنسانية إنقاذ 92 مهاجرًا غير شرعي، بينهم نحو 40 قاصرًا قبالة السواحل الليبية، موضحة أن إنقاذ المهاجرين جرى أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.