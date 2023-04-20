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ضبط متهمين ببيع وقود مهرب في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 01:39 مساء
ضبط متهمين ببيع وقود مهرب في صبراتة
متهمان ببيع وقود مهرب في صبراتة، 19 أبريل 2023، (مديرية أمن صبراتة)
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ضبطت دورية لمديرية أمن صبراتة شخصين بحوزتهما كميات من الوقود المهرب في المدينة.

واشتبهت الدورية في سيارة من دون لوحات، حيث اتضح أن سائقها لا يحمل وثائق قانونية لها، كما تبين أن السيارة محملة بكميات من الوقود المعد للبيع بالمخالفة للقانون، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت المديرية إلى أن المتهم الآخر في الواقعة تونسي الجنسية، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أودعا الحجز.

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