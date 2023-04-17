الكبير يستلم نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، نتائج أعمال الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية، بعد أن أنهى اجتماعاته مع عدد من المصارف.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف «فيسبوك» بأن إحاطة الفريق تضمنت مستجدات الأسواق المالية الدولية، وأطر التعاون والتنسيق في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شملت بنوك: «JP Morgan» و«Citi Bank» و«Bank of New Yourk» و«Clear stream» و«Euroclear bank».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة بين مصرف ليبيا المركزي والبنوك العالمية.