الخارجية: تشكيل لجنة متابعة لحماية الجالية الليبية من تطورات الأوضاع في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الجالية الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم وكافة مناطق السودان إلى توخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة بخصوص التعامل مع تداعيات الاشتباكات المسلحة التي تعيشها اعا العاصمة ومناطق أخرى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الوزارة شكلت فريق متابعة للأوضاع في الخرطوم والتنسيق ببن البعثة الديلوماسية هناك، وباقي الجهات الليبية المعنية في طرابلس وعواصم أخرى، لتنسيق الجهود وحماية كافة أنباء الجالية الليبية في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

- قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم

وأشار البيان إلى أن أعمال لجنة المتابعة تجري بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة بما فيها الانتقال لمرحلة إخلاء الليبيين المقيمين في الخرطوم في حال اضطرت الأوضاع السودانية إلى هذا الامر.

دوي انفجارات وإطلاق نار في الخرطوم

ودارت اشتباكات اليوم بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، فيما أعلنت الأخيرة سيطرتها على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، وقال شهود لوكالة «فرانس برس» إن «مواجهات» ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

دخان يتصاعد فوق مبان بالخرطوم في 15 أبريل 2023 وسط أنباء عن اشتباكات بالمدينة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. (أ ف ب)