قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الدعم السريع المسلحة، التي يقودها محمد حمدان دقلو الحليف السابق لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخصمه الحالي، السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم.

وقالت هذه القوات، في بيان إنها تمكنت من «السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيص وعدد من المواقع بالولايات» الأخرى، بحسب وكالة «فرانس برس».

دوي انفجارات وإطلاق نار في الخرطوم

وفي وقت سابق من اليوم، سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس» وشهود، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن «مواجهات» ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.

وسمع مراسلو «فرانس برس»، إطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمال العاصمة السودانية.