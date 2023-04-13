المنفي والدبيبة يستكملان مناقشة الآلية الشاملة لتحديد الإنفاق وإدارة عوائد النفط

القاهرة - بوابة الوسط

استكمل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ناقشهما حول الآلية الشاملة لتحديد أولويات الإنفاق العام وإدارة عوائد النفط، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

محاور اجتماع المنفي والدبيبة

وعقد المنفي والدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع خصص «لمناقشة تنفيذ بنود أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وتفعيل أولويات إنفاق باب التنمية للعام 2022 م بما يحقق العدالة والشفافية».

- المنفي يجتمع مع الدبيبة لدعم جهود إنجاح الانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي والدبيبة ناقش أيضًا خلال الاجتماع الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات وكيفية دعمها لضمان إنجاحها، ودعم جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

آلية تحديد أولويات الإنفاق وإدارة عوائد النفط

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اجتماع المنفي والدبيبة جرى خلاله أيضًا «استكمال نقاش آلية وطنية شاملة لتحديد أولويات الإنفاق للعام 2023، وإدارة عوائد النفط بشكل شفاف وعادل ومحايد سياسيًا».

ولم يشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيانه بشأن اجتماع المنفي والدبيبة إلى مناقشة آلية الإنفاق وإدارة عوائد النفط التي نالت اهتماما دوليًا خلال الفترة الأخيرة.