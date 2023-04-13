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المنفي يجتمع مع الدبيبة لدعم جهود إنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 05:00 مساء
المنفي يجتمع مع الدبيبة لدعم جهود إنجاح الانتخابات
المنفي في لقائه مع الدبيبة، مقر مجلس وزراء حكومة الدبيبة، 13 أبريل 2023 (المجلس الرئاسي)
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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، ، لمناقشة دعم الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات وإنجاحها.

كما بحث الطرفان في الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في سياق إجراء الانتخابات. وكذلك متابعة الإنفاق الحكومي للعام الجاري.

الإفصاح المالي ضرورة.. ودعم البلديات كذلك 
وأكد كل من المنفي والدبيبة على مبدأ الإفصاح والشفافية في جميع الإجراءات، ودعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

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طريق الانتخابات غير واضح المعالم
ولم تتضح بعد معالم الوصول إلى الانتخابات وتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لإتمام الاقتراع قبل نهاية العام الجاري، ووضع خارطة طريق قبل نهاية يونيو المقبل، تؤدي إلى الوصول إلى الصناديق.

وطوال أيام شهر رمضان، لم يكل باتيلي عن الاجتماع مع الأطراف المحلية في سبيل إنقاذ وإتمام مبادرته، برغم عدم وجود مؤشرات قوية لاتفاق مجلسي النواب والدولة على شروط الترشح للانتخابات، التي تطل برأسها مرة أخرى كعائق في سبيل إجراء الاقتراع، مثلما كانت كذلك في الموعد الذي لم تجرى فيه سابقًا في 24 ديسمبر 2021.

اقبل أيام عرض باتيلي دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة والمكلفة بالانتهاء من وضع القوانين الانتخابية، وعلمت «الوسط» من مصادرها أن المبعوث الأممي بعث بمذكرة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيس المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وأعضاء اللجنة في سبيل تسريع عمل اللجنة الليبية ـ الليبية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة في العام 2023.

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