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تقرير أممي يرصد عمل أطفال مهاجرين قسرا في مجموعات مسلحة داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 03:15 مساء
تقرير أممي يرصد عمل أطفال مهاجرين قسرا في مجموعات مسلحة داخل ليبيا
مهاجرون جرى ضبطهم في مزرعة بضواحى طبرق، 21 سبتمبر 2022، (مديرية أمن طبرق)
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كشف تقرير للأمم المتحدة تعرض أطفال مهاجرين لانتهاكات في ليبيا، «بما في ذلك العمل القسري في مجموعات مسلحة دون مقابل».

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي قبل إحاطة مبعوثه الخاص عبدالله باتيلي في أبريل الجاري، يرصد التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس الماضي.

زيادة في الانتهاكات بحق الأطفال المهاجرين
ولاحظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زيادة مقلقة لحالات احتجاز الأطفال المهاجرين، ما اعتبرته «انتهاكا لالتزامات البلد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان»، وفق التقرير.

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وأشارت إلى وقوع العديد من هؤلاء الأطفال ضحايا للاتجار وسوء المعاملة، حيث تحققت الأمم المتحدة من 24 حالة لأطفال اختُطفوا من السودان، حيث جرى تسجيلهم «طالبي لجوء»، ثم أرسلوا لاحقا إلى ليبيا «للاتجار بهم».

العمل قسرا في المجموعات المسلحة
وتُبيِّن نتيجة أعمال الرصد للبعثة الأممية أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك العمل القسري في مجموعات مسلحة دون مقابل.

وحتى الخامس من مارس الماضي، كان هناك 60 طفلا مهاجرا غير مصحوبين بذويهم في مركز احتجاز شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس دون أي أمل في الإفراج عنهم.

وأظهر التقرير إعادة 3046 مهاجرا غير شرعيين منذ بداية العام الجاري إلى ليبيا بعد محاولتهم الإبحار إلى أوروبا، فيما لقي 1153 شخصا حتفهم وفقد نحو 200 آخرين، فيما قدر عدد المحتجزين في مراكز رسمية بـ8173 لاجئا، فيما تعرض مئات المحتجزين في مرافق تديرها مجموعات مسلحة إلى انتهاكات.

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