الجرائم والانتهاكات في ليبيا «دون عقاب»

القاهرة - بوابة الوسط

في رسالة مشتركة تعيد ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا إلى الواجهة الدولية، وجهت 9 منظمات حقوقية رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الإثنين، طالبت فيها المجلس الأممي بضرورة «ضمان متابعة جادة لحالة حقوق الإنسان في ليبيا».

المنظمات التسع لفتت الانتباه إلى «الحاجة الماسة لمجلس حقوق الإنسان لإنشاء آلية متابعة قوية ومستقلة للمساءلة لمواصلة التوثيق والإبلاغ عن أزمة حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في ليبيا ومراقبة تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق».

وذكَّرت المنظمات التسع في رسالتها المشتركة بقرار المجلس رقم 50 لسنة 2023، الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا «لفترة نهائية غير قابلة للتمديد مدتها تسعة أشهر، لتقديم توصياتها الختامية» في الدورة 52 المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمات التسع أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وثقت خلال فترة ولايتها «انتهاكات وتجاوزات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وجرائم بموجب القانون الدولي، ارتكبت في ليبيا من قبل جميع الأطراف منذ العام 2016».

انتهاكات حقوق الإنسان موثقة في ليبيا

وتشمل هذه الانتهاكات: «القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات اللاإنسانية من الأفعال التي ترقى في عدة حالات إلى جرائم ضد الإنسانية»؛ وكذلك «الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين، حيث خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية تُرتكب ضد المهاجرين في ليبيا»، وكذلك «الهجمات المباشرة على المدنيين التي ترقى إلى جرائم الحرب». وأكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أثناء تقديم تقريرها الشامل الأخير إلى دورة مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2022، أن ثقافة الإفلات من العقاب «لا تزال سائدة في ليبيا وتشكل «عقبة كبيرة أمام تحقيق المصالحة الوطنية».

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ونبهت المنظمات التسع إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا «لا تزال اليوم محفوفة بالمخاطر مع استمرار تفشي الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة والسلطات، واستمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات ماضية». كما «لا تزال الألغام الأرضية المحظورة دولياً وغيرها من الذخائر غير المنفجرة المتروكة منذ نزاع 2011 تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وتشريدهم».

البيان تابع أنه «حتى الآن، لم يُحاسب أي قادة أو ليبيين أو مقاتلين أجانب على تورطهم في جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الجسيمة، مثل الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير المشروع، والهجمات العشوائية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، واستخدام الألغام المضادة للأفراد، لا سيما أثناء النزاع المسلح في طرابلس 2019-2020.

ولا تزال الانقسامات السياسية العميقة في بلد مجزأ للغاية مع تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا إجراؤها مبدئيا في ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى ولا يوجد أي احتمال لإنهاء المأزق السياسي وسط استمرار انتهاكات حقوق الإنسان».

المنظمات التسع نوهت بأن «المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القضاء، لا تزال معطلة، وغالباً ما تكون غير قادرة أو غير راغبة في محاسبة المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، على الرغم من الوعود المستمرة من سلطات الدولة بإعطاء الأولوية للمساءلة»، مشيرة إلى استمرار «القيود وقمع المجموعات المستقلة التي تقوم بعمل حيوي في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التأشيرات أو الوصول إلى مرافق الاحتجاز والمجتمعات المحتاجة، رغم الدعوات المتكررة من المجتمع المدني التي رددتها بعثة تقصي الحقائق وخبراء الأمم المتحدة الآخرين لرفع القيود الشاملة المفروضة على الجماعات المدنية المحلية والدولية في البلاد».

مهام آلية متابعة حالة حقوق الإنسان في ليبيا

وطالبت المنظمات التسع مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد جلساته في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا بسرعة «اتخاذ إجراءات موثوقة» في دورته المقبلة لضمان إنشاء آلية مستقلة لمتابعة حالة حقوق الإنسان في ليبيا مع تفويض وموارد كافية من أجل:«مراقبة وتقييم وتقديم الدعم والإبلاغ عن تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق - لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، خصوصا عندما وجدت بعثة تقصي الحقائق أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي - وتقديم توصيات في هذا الصدد؛ والاستناد إلى المعلومات التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق والاستفادة منها، بما في ذلك متابعة أي خط استفسار أبرزته بعثة تقصي الحقائق باعتباره يتطلب متابعة». أيضا طالبت الرسالة «بمواصلة التحقيق والإبلاغ العلني عن حالة حقوق الإنسان في الدولة، بما في ذلك أي أبعاد للانتهاكات والتجاوزات من قبل جميع الأطراف؛ وتبادل المعلومات والأدلة التي جرى جمعها والتحليلات المنتجة، مع الاحترام الواجب لمبدأ الموافقة المستنيرة، وبالتالي توفير مسار لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ وتوفير تحديثات منتظمة وتقارير عامة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى».

آلية المتابعة وعمل قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة

واعتبرت المنظمات التسع أن هذا العمل «سيكون مكملاً، وليس ازدواجية، لعنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وحثت حكومات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على التأكد من أن العمل المهم والنتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق لم تُقابل بالصمت في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، مطالبة بـ«دعم الإنشاء العاجل لآلية متابعة المساءلة» المهام المعلنة.

وقالت المنظمات التسع في ختام رسالتها «إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة إلى الجناة مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي مع الإفلات من العقاب. نحن على استعداد للمساعدة في هذه الجهود بأي طريقة ممكنة».

البيان جرى التوقيع عليه من كل من منظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (الكرامة)، ومركز المدافع عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.