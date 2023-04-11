شاهد «اقتصاد بلس»: أكثر من مليون أسرة استفادت من منحة الأولاد خلال الربع الأول من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على مجموعة من الأخبار المتعلقة بأوضاع المواطنين المعيشية، ومن بينها استفادة أكثر من مليون أسرة خلال الربع الأول من سنة 2023 من منحة الأولاد.

واستهدفت منحة الأولاد خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي مليون و153 ألف أسرة، وبقيمة مالية حوالي مليار و100 مليون دينار، بينما استهدفت منحة الزوجة والبنات مليونًا و192 ألف زوجة وابنة، وبقيمة مالية حوالي 481 مليون و593 ألف دينار.

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وأشار البرنامج إلى توقيع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، أمس الإثنين، عقدًا مع ائتلاف شركتي «أورباكون للتجارة» القطرية، و«المقاولات السويدي إليكتريك» المصرية؛ لإنشاء محطة كهرباء جديدة بزليتن، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات.

ولفت البرنامج إلى إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أن الحكومة وفّرت مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربين بشكل مباشر، وكذلك العمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازية.

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