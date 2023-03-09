الكيلاني: 1.5 مليار دينار قيمة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، اليوم الخميس، عن صرف الربع الأول من منحتي الأولاد والزوجة والبنات دون 18 سنة للعام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و581 مليونًا و593 ألف دينار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2023، الذي انعقد اليوم في مدينة الخمس.

- «الشؤون الاجتماعية» إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر إلى «المركزي»

وقالت الكيلاني إن منحة الأولاد استهدفت حوالي مليون و153 ألف أسرة، وبقيمة مالية حوالي مليار و100 مليون دينار، بينما استهدفت منحة الزوجة والبنات مليونًا و192 ألف زوجة وابنة، وبقيمة مالية حوالي 481 مليون و593 ألف دينار.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات المستحقة عن ثلاثة أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أنها «أحالت القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول من العام 2023 (يناير وفبراير ومارس) إلى المصرف»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».