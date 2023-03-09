«الشؤون الاجتماعية» إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر إلى «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات المستحقة عن ثلاثة أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة إنها «أحالت القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول من العام 2023 (يناير وفبراير ومارس) إلى المصرف»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- «مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

- الدبيبة يوجه بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات قبل نهاية فبراير

كما أحالت القوائم والمبالغ المخصصة للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة عن المدة نفسها للمصرف، وذلك لإيداع المبالغ في بطاقات «إيفاء».