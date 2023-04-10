إنشاء شباك خاص بمركز خدمة المواطن في جميع فروع البريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إنشاء شبّاك خدمات خاص بمركز خدمة المواطن في جميع فروع البريد بالبلاد.

جاء ذلك بناءً على اتفاقية جديدة جرى توقيعها بين مركز خدمة المواطن وشركة بريد ليبيا، في إطار خطة التطوير والتوسع في أساليب عمل مركز خدمة المواطن، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومدير عام مركز خدمة المواطن ونائبه، ورئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا، ومدير عام شركة بريد ليبيا.

- حمودة: مركز خدمة المواطن تلقى أكثر من 169 ألف شكوى واستفسار منذ افتتاحه

وفي 11 أكتوبر 2021، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مركز خدمة المواطن الذي جرى إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء. ويتولى المركز النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين التي لها علاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها.

وفي 4 يناير الماضي، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن المركز تلقى 169 ألفاً و427 شكوى واستفساراً منذ افتتاحه في 11 أكتوبر العام 2021.

على هامش توقيع اتفاقية جديدة بين مركز خدمة المواطن وشركة بريد ليبيا، الإثنين 10 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)