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حمودة: مركز خدمة المواطن تلقى أكثر من 169 ألف شكوى واستفسار منذ افتتاحه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 01:28 مساء
حمودة: مركز خدمة المواطن تلقى أكثر من 169 ألف شكوى واستفسار منذ افتتاحه
الدبيبة خلال تفقده مركز خدمة المواطن، 4 يناير 2023، (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن مركز خدمة المواطن تلقى 169 ألفا و427 شكوى واستفسارا منذ افتتاحه في 11 أكتوبر العام 2021.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، لتفقد المركز رفقة حمودة وعدد من مسؤولي حكومة الوحدة، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة بموقع «فيسبوك».

حل المشكلات في 119 ألف طلب
وأشار إلى الرد على الاستفسارات وحل المشكلات في 119 ألفا و632 طلبا، فيما ظل 45 ألفا و283 طلبا قيد الانتظار لحين استكمال الإجراءات من قبل المواطنين، وأحيل 4512 طلبا للوزارات المعنية.

وأضاف أن الطلبات جرى استقبالها عبر موقع «فيسبوك»، والموقع الإلكتروني للمركز، وأيضا عبر نقاط حيوية له، إحداها من مقر مجلس الوزراء.

ويتولى المركز النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين التي لها علاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها.

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