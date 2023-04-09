شاهد.. «هنا ليبيا» يواصل رصد الأجواء الرمضانية بالمدن الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في المناطق الليبية، من بينها طقوس مدينة درنة الرمضانية، وفعاليات ليالي المدينة القديمة بطرابلس.

وتطرق البرنامج إلى أعمال المصور الفوتوغرافي فائز فريطيس، الذي يعرض صوره في البيت الثقافي بدرنة، بالإضافة إلى ليالي المدينة القديمة، التي تتضمن سهرات رمضانية وأجواء احتفالية في موسم ثقافي مميز.

واستمع البرنامج إلى سيف الإسلام عقوب، شاعر الموروث وفارس القوافي والأبيات، الذي حلّ ضيف «هنا ليبيا» في مراوحة شعرية.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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