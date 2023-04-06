إجراء 1257 عملية قسطرة قلبية بمركز البيضاء الطبي خلال العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز البيضاء الطبي، اليوم الخميس، إجراء 1257 عملية قسطرة قلبية بين تشخيصية وعلاجية بقسم القسطرة القلبية بالمركز خلال العام 2022، وذلك بمعدل 105 حالات شهريا.

تفاصيل عمليات القسطرة القلبية

وفصل المركز في بيان عمليات القسطرة القلبية ما بين 881 عملية قسطرة تشخيصية، و376 عملية قسطرة علاجية، مشيرا إلى أن هذه العمليات ليست لمدينة البيضاء فقط، وإنما من مختلف المدن والمناطق على امتداد المنطقة الشرقية.

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وبين المركز أن من بين هذه العمليات، ست حالات من الأبيار، و23 حالة من الأبرق، و775 حالة من البيضاء، و68 حالة من بنغازي، و54 حالة من درنة، وسبع حالات من أجدابيا، و21 حالة من الفايدية، و13 حالة من قرنادة، و39 حالة من القبة، وحالتان من الكفرة، و29 حالة من المرج، وثماني حالات من عمر المختار، و73 حالة من شحات، و24 حالة من سوسة، و42 حالة من طبرق، وسبع حالات من الوسيطة، وحالتان من سبها، و63 حالة من أماكن متفرقة أخرى من مختلف أنحاء ليبيا.

تكاليف عمليات القسطرة القلبية

وأوضح مدير عام مركز البيضاء الطبي، عبدالرحيم مازق، أن تكاليف إجراء عمليات القسطرة القلبية لهذه الحالات، وتوفير المستلزمات الخاصة بالعمليات سواء من دعامات وقسطرة، كانت بدعم كامل وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي وفرتها للمركز في وقت سابق من أجل استمرار تقديم هذه الخدمة لمستحقيها مجانا عبر مراكزها الطبية.

وذكر مازق أن إجراء هذه العمليات يتكلف مبالغ باهظة في القطاع الخاص أو مبالغ طائلة لإجرائها خارج البلاد، مشيرا إلى أن دعم وزارة الصحة يأتي في إطار تنفيذ سياسة توفير الخدمات الطبية التخصصية داخل المراكز الطبية، ليتسنى للمرضى الحصول عليها مجانا وبكل يسر وسهولة ودون اضطرارهم للسفر خارج البلاد للحصول عليها.

طاقم طبي بقسم القسطرة القلبية بمركز البيضاء الطبي. (مركز البيضاء الطبي)