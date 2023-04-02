وصول جهاز الرنين المغناطيسي مركز البيضاء الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل مركز البيضاء الطبي، مساء اليوم الأحد، جهاز الرنين المغناطيسي لأول مرة منذ تأسيس المركز الواقع بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد.

وقال مركز البيضاء الطبي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن جهاز الرنين المغناطيسي، «مورد من قبل شركة الصدى للمستلزمات والتجهيزات الطبية، الوكيل الحصري لشركة فيليبس الهولندية في ليبيا»، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز جاء بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل المركز، وتوفير كافة ما يحتاجه المرضى والمترددون عليه، من أجل تخفيف المعاناة عنهم، وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

إمكانيات جهاز الرنين المغناطيسي بمركز البيضاء الطبي

وأوضح أن جهاز الرنين المغناطيسي الذي وصل المركز «يعتبر الأحدث من نوعه، ويعد قفزة هائلة في تقنية الرنين المغناطيسي في العالم»، مبينًا أن الجهاز «يوفر مجموعة شاملة من التطبيقات التي تجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتجربة المحسنة للمريض. حيث يقدم التجانس الذي أثبت كفاءته، باستمرار في صور عالية الجودة عبر مجال رؤية أكبر من معظم أنظمة الرنين المغناطيسي الأخرى».

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وأضاف المركز أن الجهاز يقوم بإظهار صور تشخيصية عالية الدقة والوضوح لمختلف أجزاء الجسد، التي تساعد بدرجة كبيرة في الاكتشاف المبكر للكثير من الأمراض، مثل تجلطات ونزيف المخ، مما يساعد على سرعة علاجها، وكذلك لأمراض المفاصل (الكتف والركبة والقدم)، مثل الالتهابات والخشونة، وأمراض العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي وإصابات النخاع الشوكي الناتجة عن الحوادث. بالإضافة إلى المساعدة في تصوير وتشخيص كل تفاصيل أورام المخ والرأس والكبد وأورام المثانة والبروستات، بالإضافة إلى أورام العظام.

تجهيز مقر جهاز الرنين المغناطيسي بمركز البيضاء الطبي

وقال مدير مركز البيضاء الطبي، عبدالرحيم مازق، إن التجهيزات الخاصة بالمقر الخاص بجهاز الرنين المغناطيسي قاربت على الانتهاء، مضيفًا أنه سيجري العمل على الجهاز فور الانتهاء من تركيبه، وسيقدم خدماته لكافة سكان مدينة البيضاء والجبل الأخضر بالمجان.

وأضاف مازق أيضًا أن الجهاز يأتى استكمالًا لمنظومة الخدمة الطبية بالمركز والتى تحظى باهتمام خاص من وزارة الصحة، منوهًا بأنه خلال الفترة المقبلة ستتوالى أعمال تطوير مركز البيضاء الطبي واكتمال كافة الخدمات به.

استقبال جهاز الرنين المغناطيسي من قبل مسؤولين بمركز البيضاء الطبي، الأحد 2 أبريل 2023. (مركز البيضاء الطبي)

استقبال جهاز الرنين المغناطيسي من قبل مسؤولين بمركز البيضاء الطبي، الأحد 2 أبريل 2023. (مركز البيضاء الطبي)