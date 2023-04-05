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مجلس الدولة: لجنة «6+6» تبادلت وجهات النظر حول استراتيجية عملها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 11:09 مساء
مجلس الدولة: لجنة «6+6» تبادلت وجهات النظر حول استراتيجية عملها
الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في طرابلس، الأربعاء 5 أبريل 2023. (مجلس النواب)
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قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات «6+6» تبادلت خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها.

وجاء اجتماع لجنة «6+6» التي تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، الذي عُقد بمقر الأخير في طرابلس، تلبية لدعوة وجهها مجلس الدولة الأسبوع الماضي.

آليات عمل لجنة «6+6» وتفاؤل بشأن إنجاز التشريعات الانتخابية
وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء «هو أوّل اجتماع تحضيري بين اللجنتين، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر».

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وأضاف أن الاجتماع جرى خلاله «تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتبع لأداء المهام الموكلة إليهما»، مؤكداً أن «الاجتماع جرى في أجواءٍ إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال».

أعضاء لجنة «6+6» عقدوا العزم على حلحلة المسائل العالقة
كما قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن «كل الأعضاء عقدوا العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات».

الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في طرابلس، الأربعاء 5 أبريل 2023. (مجلس النواب)
الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في طرابلس، الأربعاء 5 أبريل 2023. (مجلس النواب)
الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في طرابلس، الأربعاء 5 أبريل 2023. (مجلس النواب)
الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في طرابلس، الأربعاء 5 أبريل 2023. (مجلس النواب)
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