المركزي: 11 مليار دينار السيولة الموزعة من المصارف خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة السيولة الموزعة من فروع المصارف خلال شهر رمضان تجاوزت 11 مليار دينار، مشيرا إلى نجاح خطة المصرف بهذا الخصوص.

وقدر المركزي معدل السيولة الموزعة على فروع المصارف كافة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 25 مليار دينار، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المصرف إلى أن عدد الرحلات الجوية المنفذة لإيصال السيولة إلى مناطق الجنوب والشرق وصلت إلى 44 رحلة جوية عدا النقل عبر الطريق البري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المصرف المركزي اليوم الأربعاء، بمقره في العاصمة طرابلس.

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وأكد محافظ المصرف الصديق الكبير الاستمرار في تنفيذ استراتيجية المركزي بشأن السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، منوها بتطور استخدامات وسائل الدفع الإلكتروني (نقاط البيع وآلات السحب الذاتي والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول).

إلى ذلك ناقش محافظ المصرف المركزي مع إدارات المصرف وفريق مشروع الإفصاح والشفافية النسخة النهائية من بيان الإنفاق العام عن الفترة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31، وسيتضمن البيان الذي سينشر غدا إفصاحا شاملا عن إجمالي الإيراد العام وإجمالي الإنفاق العام وإجمالي استخدامات الدولة والمصارف التجارية من النقد الأجنبي.