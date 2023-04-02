إرسال شحنات سيولة نقدية بقية 228 مليون دينار إلى بنغازي وسبها والكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، إرسال شحنات سيولة نقدية بقية 228 مليون دينار إلى مدن بنغازي وسبها والكفرة.

وأوضحت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن شحنات السيولة النقدية المرسلة إلى المدن الثلاث، توزعت «بواقع 140 مليون دينار لبنغازي عن طريق مصرف الوحدة، و60 مليون دينار إلى فرع المصرف المركزي بمدينة سبها، و28 مليون دينار موزعة على المصارف التجارية الواقعة بمدينة الكفرة».

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ونوهت منصة «حكومتنا» بأن إرسال شحنات السيولة النقدية جرى بالتنسيق بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ولجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي.