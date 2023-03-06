وصول 20 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف الكفرة قادمة من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت اليوم الإثنين شحنة سيولة نقدية تقدر بـ20 مليون دينار على متن طائرة تابعة لشركة «ليبيا للطيران» إلى مطار الكفرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد المكتب الإعلامي بمطار الكفرة الدولي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بأنّ الشحنة سيجري توزيعها على مصارف المدينة بواقع ثمانية ملايين دينار لمصرف الجمهورية، و10 ملايين دينار لمصرف الوحدة، ومليوني دينار لمصرف شمال أفريقيا.

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وتحاول المصارف التجارية توفير سيولة نقدية كافية لتلبية احتياجات العملاء، لاسيّما مع قرب قدوم شهر رمضان.

مطار الكفرة يستقبل شحنة سيولة نقدية للمصارف التجارية قادمة من مطار معيتيقة الدولي، الإثنين 6 مارس 2023 (المكتب الإعلامي لمطار الكفرة)

مطار الكفرة يستقبل شحنة سيولة نقدية للمصارف التجارية قادمة من مطار معيتيقة الدولي، الإثنين 6 مارس 2023 (المكتب الإعلامي لمطار الكفرة)