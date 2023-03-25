24 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف غات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، إرسال شحنة سيولة نقدية إلى مصارف بلدية غات والمناطق المجاورة لها، بقيمة 24 مليون دينار.

وأكدت لجنة السيولة بالمصرف المركزي «استمرارها في معالجة أي ملاحظات تصل من وزارة الحكم المحلي من خلال متابعتها البلديات»، وفق حكومتنا.

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سيولة إلى الكفرة

وفي وقت سابق هذا الشهر وصلت شحنة سيولة نقدية تقدر بـ20 مليون دينار على متن طائرة تابعة لشركة «ليبيا للطيران» إلى مطار الكفرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي.

طائرة تحمل السيولة النقدية لدى وصولها غات. (حكومتنا)