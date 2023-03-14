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الحبري: الصديق الكبير مسؤول عن الركود الاقتصادي بسبب إغلاق المقاصة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 01:36 صباحا
الحبري: الصديق الكبير مسؤول عن الركود الاقتصادي بسبب إغلاق المقاصة
نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق على الحبري خلال لقاء مع تلفزيون المسار، الإثنين 13 مارس 2023 (صورة مثبتة من الفيديو)
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قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق على الحبري، إن المحافظ الصديق الكبير هو المسؤول عن الركود الاقتصادي؛ بسبب إغلاق المقاصة في العام 2014، بالإضافة إلى وقف السيولة وإغلاق المنظومة.

وأضاف الحبري في لقاء مع «تلفزيون المسار»، الإثنين، أن اجتماعات توحيد إدارة المصرف المركزي حددت إعادة تفعيل المقاصة والمنظومة وتسهيل السيولة باعتبارها بادرة حسن نية، لكن «لم يحدث أي شيء حتى الآن».

وأوضح أن «المركزي» في بنغازي لم يستلم أموالاً من المصرف في طرابلس سوى مليار دينار جرى تسليمها في أكياس خلال شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أنّ الاقتصاد الريعي ينطوي على سلبيات، أبرزها كونه المصدر الوحيد للإيرادات، وأنه مصدر خارجي وليس داخلي، ومساهمته الضئيلة في حل مسألة البطالة، إذ لا يشارك بأكثر من 4% من القوى العاملة في الدولة.

- ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين العام»

إغلاق نظام المقاصة
وفي 16 مايو 2022، دعا التقرير السنوي الاستثنائي لمصرف ليبيا المركزي، مجلس إدارة المصرف إلى إعادة تفعيل نظام المقاصة الإلكتروني، ليشمل كامل القطاع المصرفي، وجعله نظامًا يدار بصورة تلقائية فنية، بعيدًا عن أية انقسامات أو تجاذبات، مشيرًا وقتها إلى توقف نظام المقاصة الإلكتروني كليًا على القطاع المصرفي الواقع تحت إشراف المصرف المركزي بنغازي منذ العام 2014.

وطالب المصرف المركزي في بنغازي، آنذاك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «بفتح المقاصة دون قيد أو شرط»، و«التحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره وفيما صرف كل من فرعي المصرف المركزي».

وقال الدبيبة إن «المقاصة لم تُفتح؛ بسبب استمرار أعمال ما سماها (الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية)»، وأن «الديون التي أُخذت بالأحمر بالمنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي».

الكبير: موضوع قفل المقاصة غير صحيح
وردًا على سؤال موجه له خلال المؤتمر الصحفي لملتقى رجال الأعمال والصناع، الإثنين، قال الكبير: «موضوع قفل المقاصة غير صحيح، تم الترويج له سياسياً لخلق الفتنة بين الشرق والغرب».

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