ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و220 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونا و220 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، محققة زيادة بنحو 5 آلاف برميل، مقارنة بإحصائية، أمس الإثنين، التي بلغت مليونا و215 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ53 ألف برميل أمس.

- إنتاج شركة سرت للنفط يقترب من حاجز 90 ألف برميل يوميا

- ارتفاع جديد لإنتاج النفط الليبي

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مؤسسة النفط اقتراب معدل الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من أعتاب الـ90 ألف برميل يوميا.