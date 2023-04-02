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«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 10:46 صباحا
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تقلبات جوية على مناطق الشمال مساء اليوم الأحد مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وانخفاض في درجات الحرارة بداية بمناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجيا من مساء هذا اليوم، يتخللها هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة وتكون نشطة إلى قوية السرعة من مساء اليوم.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، اليوم، بينما تتكاثر بداية من يوم الغد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مما يسبب إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق خاصة على الخليج وبنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها- غات- غدامس- الحمادة
حالة السماء صافية.
الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

الواحات السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء صافية.
الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية

«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا هذا المساء
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