شاهد في «هنا ليبيا»: عادات مصراتة في رمضان وتمور أجدابيا ومسرح بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الخميس، الضوء على أجواء رمضان في العديد من المناطق الليبية، ومن بينها عادات أهالي مصراتة وفعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس، واحتفاء المسرح الشعبي ببنغازي بنخبة الفن الرابع في اليوم العالمي للمسرح.

وتطرق البرنامج إلى جلسات تحفيظ القرآن للأطفال ضمن فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس، التي باتت نافدة ثقافية وفنية وروحية للزائر وهو يستكشف معالمها، واسترجاع أثر من عايشوا جدرانها، وشوارعها وساحاتها في السابق.

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وإلى بنغازي يصطحب البرنامج المشاهدين إلى جولة في المسرح الشعبي ببنغازي الذي يحتفي بنخبة الفن الرابع في اليوم العالمي للمسرح، ثم ينتقل إلى أجدابيا لاستعراض التمور التي تشتهر بها المدينة، والتي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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