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«أسطوانات غاز» تكشف هاربا في جريمة قتل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 04:50 مساء
«أسطوانات غاز» تكشف هاربا في جريمة قتل ببنغازي
المتهم عقب القبض عليه في بنغازي، 28 مارس 2023. (الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا)
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أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا، اليوم الثلاثاء، القبض على وافد عربي في مدينة بنغازي هارب من حكم قضائي في بلاده.

جاء ذلك بعد توقيف مكتب مكافحة الظواهر السلبية شخصا بمنطقة السرتي في مدينة بنغازي وبحوزته أسطوانات غاز يتاجر بها بأسعار عالية، مخالفة لما حددته الدولة، مستغلا حاجة المواطن لها في شهر رمضان المبارك، حسب بيان صادر عن الإدارة.

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مطلوب في قضية قتل بمصر
وادعى المتهم أن اسمه محمود الجازوي، وأنه ليبي الجنسية، إلا أن عمليات التحري وجمع المعلومات التي باشرها المكتب حوله بينت أنه مصري الجنسية ويستخدم اسما ليبيا لكونه مطلوبا في قضية قتل بمصر.

وأفاد خلال التحقيق أنه دخل الأراضي الليبية في العام قبل الماضي (2021) بطريقة غير شرعية ولديه ملف بمكتب العائدون، وغير اسمه من «طارق» إلى «محمود» ويسعى لتزوير إجراءات باسم «محمود» كونه صدر ضده حكم غيابي في محكمة المنيا الجزئية بتهمة القتل.

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