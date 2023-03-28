آثار دماء تقود إلى ضبط سيارة محملة بلحوم فاسدة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط سيارة نقل على متنها لحوم غير صالحة للاستهلاك في جنزور.

وجرى ضبط السيارة التي كان يقودها شخص سوداني الجنسية عندما لاحظت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن جنزور آثار دماء أسفل الباب الخلفي للسيارة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- ضبط لحوم فاسدة خلال حملة على سوق المنشية في سبها

واتضح خلال تفتيش السيارة احتواؤها على لحوم غير صالحة للاستخدام البشري وتنبعث منها رائحة كريهة، فيما لا يحمل السائق أي وثائق، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة السائق إلى جهات الاختصاص.

سيارة نقل جرى ضبطها وعلى متنها لحوم فاسدة في جنزور، 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

سيارة نقل جرى ضبطها وعلى متنها لحوم فاسدة في جنزور، 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)