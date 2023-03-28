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ضبط متهمين بالاتجار بـ«الحشيش» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 02:11 مساء
ضبط متهمين بالاتجار بـ«الحشيش» في بنغازي
متهم بالاتجار بـ«الحشيش» في بنغازي، 28 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين بتهمة الاتجار بمادة «الحشيش» المخدرة وتوصيلها إلى الزبائن.

ووردت معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة تفيد بامتهان شخصين يستقلان سيارة نوع «كيا فورتي» بيضاء اللون، ترويج مادة «الحشيش» المخدرة وإيصالها للزبائن عن طريق الهاتف، وفق بيان صادر عن المديرية.

- ضبط متهم بترويج المخدرات في الخمس

8 أقراص حبوب مهلوسة و5 قطع «حشيش»
وعبر استخدام الحيلة تمكن أعضاء التحريات بمركز الشرطة المدينة من استدراج المتهمين إلى ضريح عمر المختار والقبض عليهما، بعدما أوهماهما بأنهم زبائن يريدون شراء مادة «الحشيش».

وعثر مع المتهمين على ثمانية أقراص حبوب مهلوسة وخمس قطع من مادة «الحشيش». وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم الأول يدعى «أ.ي.م» واعترف بالاتجار بمادة «الحشيش» المخدرة وحبوب الهلوسة وتوصيلها لزبائنه.

ويدعى المتهم الثاني «م.أ.م» وأفاد في أقواله بأن المخدرات المضبوطة تخص المتهم الأول وأنه ليس له علاقة بتجارة المخدرات. وجرت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين، 28 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين، 28 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين، 28 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين، 28 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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