«العمل» تبحث التعاون مع منظمة الهجرة لدعم مراكز التدريب

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت منظمة الهجرة الدولية استعداداها لدعم مراكز التدريب والتأهيل المهني التابعة لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وذلك في إطار التعاون بين المنظمة والوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلة المنظمة شالنك مع مدير إدارة شؤون مراكز التدريب بالوزارة جمعة المبروك، ومدير إدارة التعاون المكلف بالوزارة معتز الشكاحى، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وبحث الاجتماع آلية تنفيذ الخطة التدريبية لإعداد المدربين لمراكز التدريب، وعرض الخطة والبرامج التدريبية، إضافة إلى مناقشة إقامة ورشة عمل حول رؤية وخطة تنفيذ المراكز وفقا للمعايير المطلوبة.