افتتاح عيادتي الولادة والأطفال في مجمع العيادات بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شهدت مجمع العيادات المركزية في سرت افتتاح عيادتي النساء والولادة والأطفال، بدعم من وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وحضر حفل الافتتاح أمس الأربعاء، عضوة المجلس البلدي سرت المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية أبوخريص، ومدير عام المجمع الدكتور منصور عقيلة، ومدير مكتب الخدمات الصحية والطبية بالمجمع الدكتور عبدالعالي العبدلي، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية مفتاح أبوزميتة، ورئيسة قسم النساء والولادة الدكتورة هنية خليفة، وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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وتفقد الحضور العيادتين بعد تجهيزهما بالكامل بالمستلزمات والمعدات الطبية، وتحوي أسرة وأجهزة طبية، كما جرى توفير الكادر الطبي اللازم من أجل تشغيلهما على فترتين صباحية ومسائية.

الحضور خلال تفقدهم العيادتين.