افتتاح الأقسام التخصصية بالعيادة المجمعة في سرت بعد صيانتها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عاد العمل في أقسام العيادات الطبية التخصصية الباطنة والجلدية والأمراض النفسية في العيادة المجمعة المركزية الصحية بسرت بعد الانتهاء من صيانتها وتجهيزها بالكامل.

قالت إدارة العيادة، لـ«بوابة الوسط»، إن أعمال الصيانة شملت تجديد العيادات بالكامل، ومدها بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة.

حضر حفل الافتتاح عميد المجلس البلدي لسرت مختار المعداني، وأعضاء بالمجلس، إضافة إلى مساعد مدير مستشفى بن سينا التعليمي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، وعدد من الأطباء الاستشاريين والإخصائين والكوادر الطبية والإدارية بالعيادة المجمعة.