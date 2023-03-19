شاهد في «وسط الخبر»: شوغالي وروسيا وليبيا.. هل ما خفي كان قصدًا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على التحقيق الاستقصائي لقناة الجزيرة القطرية، الذي حمل عنوان «أسرار شوغالي»، ويركز على التدخل الروسي في ليبيا من خلال قوات «فاغنر»، فيما قيل عن مهمات سرية قام بها فريق روسي في ليبيا، بقيادة «مكسيم شوغالي» الذي يتهم بأنه أحد أبرز مساعدي «يفغيني بريغوجين»، مؤسس «فاغنر».

ويشير التحقيق إلى أن اسم «مكسيم شوغالي» تكرر في محضر النيابة العامة الليبية من خلال عدة أسماء، وتزعم تقارير سرية أن «شوغالي» كان يرصد الوضع الميداني والعسكري في ليبيا وينقل المعلومات إلى موسكو يوميًّا، لكن أبرز ما فيها سلسلة لقاءات الفريق الروسي بـ«سيف الإسلام القذافي»، بهدف دعمه لخوض الانتخابات الرئاسية.

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وحول ما جاء في التحقيق، فتح البرنامج حوارًا مع كل من رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو، والأكاديمي والباحث عبدالله عثمانة، والصحفي رضا فحيل، والمستشار العسكري السابق عادل عبدالكافي.

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