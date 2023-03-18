ضبط وافد بتهمة سرقة محل ملابس في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط وافد بتهمة سرقة 5600 دينار من محل ملابس يعمل به كبائع.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة الصابري شكوى من صاحب المحل يفيد بقيام بائع بالمحل سوداني الجنسية بسرقة المبلغ المذكور ثم لاذ بالفرار، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وجرى ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المسروق بالمنطقة الصناعية بالقرب من سلخانة الجمل، وذلك بعدما أفادت التحريات بانقطاعه عن منزله الكائن بمنطقة حي السلام بالقرب من المدرسة الباكستانية. وخلال التحقيقات، تبيّن أن المتهم يُدعى «خ.لا.خ» من مواليد 1999، واعترف بما نُسب إليه وجرت إحالته إلى النيابة العامة.