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ضبط تاجر مخدرات سرق أغراض صيانة مسجد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 09:26 مساء
ضبط تاجر مخدرات سرق أغراض صيانة مسجد في بنغازي
المتهم بسرقة أغراض صيانة من مسحد في بنغازي، 17 مارس 2023، (أمن بنغازي)
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ضبَط مركز شرطة بوعطني بمدينة بنغازي شخصًا سرق أغراض صيانة مسجد الكرامة بمنطقة بوعطني، اتضح تورطه أيضا في الاتّجار بمواد مخدرة.

تعود بداية الواقعة إلى ورورد معلومات لأعضاء التحريات بالمركز عن سرقة شخص أسلاكًا كهربائية ومعدات كهربائية أخرى من المسجد، حيث توجّه أعضاء التحري إلى المكان، وتمكّنوا من تحديد المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

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وأوقف رجال التحريات المتهم وبحوزته قطعًا من مادة الحشيش المُخدرة، ثم نُقل إلى المركز، حيث اعترف بسرقته أغراض المسجد، بالإضافة إلى تعاطيه مخدر الحشيش وعمله في تجارته، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.

مضبوطات من مخدر الحشيش عثر عليها بحوزة المتهم.
مضبوطات من مخدر الحشيش عثر عليها بحوزة المتهم.
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