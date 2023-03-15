القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس من محال في الخمس وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس وعطور من محال في مدينتي الخمس وزليتن.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس رفقة أجهزة أمنية بالعاصمة ضبطوا أربعة أشخاص قاموا بسرقة من داخل محال ملابس بمدينتي الخمس وزليتن.

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وأضافت أن المقبوض عليهم متهمين بسرقة 103 قطعة ملابس وعدد من العطور والتوجه بها للعاصمة طرابلس، حيث اعترفوا بارتكابهم السرقات، وجرى استرجاع جزء منها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم رفقة المضبوطات إلى قسم البحث الجنائي زليتن من حيث الاختصاص.