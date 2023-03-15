  • Alwasat News
Atwasat

القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس من محال في الخمس وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 12:32 صباحا
القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس من محال في الخمس وزليتن
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس وعطور من محال في مدينتي الخمس وزليتن.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس رفقة أجهزة أمنية بالعاصمة ضبطوا أربعة أشخاص قاموا بسرقة من داخل محال ملابس بمدينتي الخمس وزليتن.

- ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل في اللثامة ببنغازي

وأضافت أن المقبوض عليهم متهمين بسرقة 103 قطعة ملابس وعدد من العطور والتوجه بها للعاصمة طرابلس، حيث اعترفوا بارتكابهم السرقات، وجرى استرجاع جزء منها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم رفقة المضبوطات إلى قسم البحث الجنائي زليتن من حيث الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا

استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟
حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من الفلسطينيين

حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من...
غدا اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا.. غوتيريس: رسالة الإسلام إلهام للإنسانية نحو السلام والعيش المشترك

غدا اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا.. غوتيريس: رسالة الإسلام إلهام للإنسانية...
اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب

اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب
فريق طبي إنجليزي يجري جراحات للأطفال في مركز أمراض القلب بتاجوراء

فريق طبي إنجليزي يجري جراحات للأطفال في مركز أمراض القلب بتاجوراء
بريطانيا تستعد لإعادة 5 آلاف قطعة أثرية للعراق

بريطانيا تستعد لإعادة 5 آلاف قطعة أثرية للعراق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق

يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار

للمرة الأولى.. سعر العملة اللبنانية يتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه

عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
الحبري: الصديق الكبير مسؤول عن الركود الاقتصادي بسبب إغلاق المقاصة

الحبري: الصديق الكبير مسؤول عن الركود الاقتصادي بسبب إغلاق المقاصة
«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا

«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة

عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»

مكتبة الملك إدريس تختتم مؤتمرها العلمي الثاني بـ«12 ورقة بحثية»
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

الليبي بن إسماعيل يلتقي ممثل أوزبكستان في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يبحث مع رئيسي الوزراء والأعيان الأردنيين تطورات الأوضاع في ليبيا
عقيلة يبحث مع رئيسي الوزراء والأعيان الأردنيين تطورات الأوضاع في ...
وزير الدفاع الإيطالي: «فاغنر» الروسية تقف وراء ظاهرة الهجرة الأفريقية
وزير الدفاع الإيطالي: «فاغنر» الروسية تقف وراء ظاهرة الهجرة ...
شاهد في «هذا المساء»: عقيلة بالخطة البديلة يهاجم خطط باتيلي «العليلة»
شاهد في «هذا المساء»: عقيلة بالخطة البديلة يهاجم خطط باتيلي ...
الطرابلسي يطالب مديري أمن طرابلس الكبرى بالتعاون لإنجاح خطة تأمين العاصمة
الطرابلسي يطالب مديري أمن طرابلس الكبرى بالتعاون لإنجاح خطة تأمين...
باشاغا يأسف لغرق مهاجرين في «المتوسط» ويهاجم الدبيبة وميلوني
باشاغا يأسف لغرق مهاجرين في «المتوسط» ويهاجم الدبيبة وميلوني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس من محال في الخمس وزليتن
القبض على أربعة متهمين بسرقة ملابس من محال في الخمس وزليتن...
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: تاريخ بنغازي ومبانيها.. ترميم ينتابه صراع المال
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: تاريخ بنغازي ومبانيها.. ......
شاهد في «هنا ليبيا»: تبادل تجاري بين طبرق وأثينا
شاهد في «هنا ليبيا»: تبادل تجاري بين طبرق وأثينا...
باشاغا يأسف لغرق مهاجرين في «المتوسط» ويهاجم الدبيبة وميلوني
باشاغا يأسف لغرق مهاجرين في «المتوسط» ويهاجم الدبيبة وميلوني...
الطرابلسي يطالب مديري أمن طرابلس الكبرى بالتعاون لإنجاح خطة تأمين العاصمة
الطرابلسي يطالب مديري أمن طرابلس الكبرى بالتعاون لإنجاح خطة ......
المزيد