الزيداني يبحث مع وفد البنك الدولي ملف المياه وتنويع الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي عدة ملفات منها قطاع المياه والصرف الصحي وتنويع الاقتصاد الليبي وإيجاد بدائل أخرى إلى جانب إيرادات النفط.

جاء ذلك خلال لقاء في ديوان الوزارة أمس الخميس، حيث يترأّس الوفد المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نادر عبداللطيف محمد، والممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا هنريت كالتنبون، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وزارة التخطيط تعمل على إعداد خطة تنموية

ورحّب الزيداني بالوفد مؤكدًا تطلعه للتعاون بشكل أوسع مع البنك الدولي فيما يخص تقديم الاستشارات والدعم الفني للوزارة، حيث تعمل وزارة التخطيط على إعداد خطة تنموية وطنية تراعي فيها أهداف التنمية المُستدامة المُتفق عليها دوليا.

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واتفق المجتمعون على عقد المزيد من الاجتماعات التشاورية مستقبلاً من أجل تعزيز التعاون بين وزارة التخطيط والبنك الدولي.