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«الأرصاد» يتوقع أمطارا متفرقة على مناطق الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 09:22 صباحا
«الأرصاد» يتوقع أمطارا متفرقة على مناطق الجبل الأخضر
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا على أغلب مناطق غرب وشمال شرق ليبيا. 

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية تتحول مساء غد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و19 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتصل على غات إلى 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم غد.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

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