«الأرصاد» يتوقع أمطارا متفرقة على مناطق الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا على أغلب مناطق غرب وشمال شرق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية تتحول مساء غد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و19 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتصل على غات إلى 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم غد.